Производство безалкогольных напитков в Казахстане увеличилось на 10,2%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом квартале текущего года произведено 732,8 млн литров безалкогольных и минеральных напитков, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,2%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

По данным ведомства, экспорт продукции за этот период вырос на 23%, за рубеж отправлено 43,4 млн тонн минеральной воды и безалкогольных напитков. В свою очередь также наблюдался рост импорта по данной продукции – на 15,3%. Так, в этот период импортировано более 78,3 млн тонн продукции. Удельный вес завозных напитков составил 9,7%.

В целом в Казахстане производством всех видов напитков занимается 52 предприятия.