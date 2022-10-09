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    Производство аппаратов УЗИ планируют запустить в Алматинской области

    9 Октября 2022, 09:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители SAMSUNG MEDISON (Южная Корея) прибыли в Казахстан для изучения возможности локализации производства медицинского оборудования. В рамках визита компания провела встречу с председателем правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржаном Юсуповым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    Во время встречи стороны обсудили дальнейшие планы локализации продукции в Республике Казахстан. Южнокорейская компания совместно с АО «Ordamed» планирует реализовать проект в Алматинской области стоимостью $22 млн.

    «Мы очень счастливы начать реализацию проекта в Казахстане. При выборе страны для локализации мы также рассматривали и соседние страны, но изучив рынок, мы сделали выбор в пользу вашей страны, ввиду лучших условий, предоставляемых Правительством Казахстана, а также стратегического расположения. Мы планируем поставлять продукцию не только на казахстанский рынок, но и на экспорт. К примеру, мы уже ведем переговоры со странами Центральной Азии и Кавказского региона» - заявил Ёнг Кван Ким.

    Меиржан Юсупов рассказал о возрастающем интересе медицинских компаний со всего мира к локализации производства в Казахстане.

    «Мы приветствуем корейские компании в нашей стране. Южная Корея является одним из крупных внешнеторговых и экономических партнеров Казахстана. Мы заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов. Правительство уделяет особое внимание инвестициям из Кореи. Выбирая Казахстан, вы получаете не только выход на перспективные рынки, но и можете рассчитывать на дальнейшую нашу поддержку на всех этапах реализации проекта», - отметил глава нацкомпании.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Инвестпроекты Алматинская область Здравоохранение
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