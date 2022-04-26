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    Производство алюминиевых банок запустят в Шымкенте

    26 Апреля 2022, 11:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд предприятий будет запущено в текущем году в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ключевыми проектами этого года являются строительство завода по производству пропилена в Атырауской области, завод по производству автомобильных шин в Карагандинской области, золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской области и нефтеперерабатывающий завод в Туркестанской области», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Также, по его словам, в городе Шымкенте запустится проект по производству алюминиевых банок, в Восточно-Казахстанской области - маслоэкстракционный завод, в Жамбылской области планируется расширение производства минеральных удобрений и в г. Алматы - запуск производства алюминиевых и биметаллических радиаторов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Экономика Шымкент МИИР РК
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