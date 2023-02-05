Производственный травматизм в Казахстане сохранен на уровне 2021 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 203 из которых погибли. При этом производственный травматизм по итогам 2022 года сохранен на уровне 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В 2022 году уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,22.

Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадало 180 человек, в Восточно-Казахстанской – 169, в Костанайской – 142, в Павлодарской – 112, в Актюбинской – 103, в г. Алматы – 114 человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 16,2 % и в строительной отрасли – 15 %.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: грубая неосторожность самого пострадавшего (33,9 %); неудовлетворительная организация производства работ (29 %); нарушение правил автодорожного движения (9,4 %); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,8 %).

Создание безопасных условий труда и снижение производственного травматизма является одной из ключевых задач Правительства и Министерства труда и социальной защиты населения (далее – Министерство).

За последние пять лет комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,5 %.

В целях профилактики и недопущения нарушений 2800 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.

Также совместно с Федерацией профсоюзов Казахстана внедряется социально важный проект «Народный контроль», который предусматривает привлечение в качестве «народных контролеров» лиц с инвалидностью. На сегодняшний день к реализации проекта присоединились 240 предприятий республики, где внутренний контроль осуществляют более 600 работников.

С 2019 года Министерством активно ведется работа по продвижению Концепции «Нулевого травматизма – Vision Zero». На сегодняшний день к ней присоединились 332 предприятия.

Кроме того, запущен электронный сервис «Онлайн трудовой консультант», который обеспечивает дистанционное взаимодействие с работниками и работодателями по повышению эффективности соблюдения законодательства о труде. Сервис предусматривает прохождение работодателем самопроверки соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 13 854 работодателя.



