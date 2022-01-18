Производить черную осетровую икру начали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - - Завод «Kazakh osseter», расположенный в Тупкараганском районе Мангистауской области, выпустил первую партию «Черной» икры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Научно-производственное предприятие работает уже 7 лет. Специалисты выращивают 6 видов осетровых рыб, находящихся под угрозой исчезновения в Каспийском море, в специальных бассейнах и проводят работы по подготовке к производству осетровой икры.

По словам руководителя завода Турсынгуль Жакиповой, в рыбоводстве и получении икры помогали квалифицированные сотрудники «Осетрового рыбоводного завода Жайык-Атырау».

«Рыбное хозяйство довольно сложное. Поэтому эта сфера требует особого ухода, терпения. Например, для получения икры от рыбы 2,5 месяца назад я на свои средства изготовила зимовку с температурой +2 или +1. Затем мы пригласили квалифицированных специалистов и провели ультразвуковое исследование наших рыб. За сутки рыбам мы сделали два укола, специально привезенные из Москвы. В итоге рыбы отложили такую икру. Специалисты чистят икру и в емкости, прокипяченные в +72-градусах, кладут продукт, затем консервируют его по специальной технологии», - сказала руководитель завода Турсынгуль Жакипова.

Осетровая икра выставлена на продажу в магазины завода в Актау. В дальнейшем в зависимости от поступления заказов планируется отправка продукта и в другие регионы страны.

Как сообщалось, рыбоперерабатывающий цех планируют построить в Мангистауской области.