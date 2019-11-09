Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Произведения казахстанских студентов по китайской каллиграфии представлены на выставке в Пекине

    9 Ноября 2019, 13:28

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В китайской столице состоялась церемония награждения победителей 4-го конкурса китайской каллиграфии для участников из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). За 10 месяцев текущего года поступило более 2 тыс. работ от 1600 участников нынешнего мероприятия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В нем приняли участие представители от Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Беларуси, Индии, Пакистана, Азербайджана, Армении, Монголии и других стран, среди которых были определены 4 первых, 8 вторых и 19 третьих мест (кистью и твердой ручкой).

    Состоялась выставка произведений «нынешних» и прошлогодних победителей. На ней особо отмечена работа студентки Восточно-Китайского педагогического университета (г. Шанхай) Даны Тойбагаровой, которая заняла 1-е место в 3-м конкурсе китайской каллиграфии в 2018 году.

    Конкурс организован издательством «Жэньминь хуабао» и Китайским информационным Интернет-центром в целях популяризации китайской культуры и культурно-гуманитарного сотрудничества КНР с государствами ШОС.

    Напомним, что финалистами данного конкурса в прошлые годы становились обучающиеся в вузах КНР казахстанские студенты Канат Омар, Ергали Саянулы, Руслан Туленов и Мадина Балагулова.

    Китайская каллиграфия - это искусство изображения иероглифов, позволяющее не только отразить смысл текста, но и визуально передать его настроение. Этот вид письма отличается особой эстетической составляющей, призванной показать на бумаге гармонию духа и движения, завладеть вниманием читающего и даже оказать на него некоторое эмоциональное влияние. На Востоке каллиграфии всегда придавали особое значение, считая, что подобная деятельность способна воспитать в человеке высокие нравственные качества и помочь ему в духовном развитии.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ШОС Культура Китай Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    В Китае на школьников одевают «ободки верности» - фейк
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Официальная церемония зажжения огня XIX Азиатских игр состоялась в Китае
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду