Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Происшествие с автобусом в горах ВКО прокомментировала «Казселезащита»

    21 Февраля 2023, 09:04

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ранее ряд СМИ сообщал, что в ВКО снежная лавина сошла на автобус с людьми. В Восточно-Казахстанском филиале ГУ «Казселезащита» корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировали данный инцидент.

    По информации заместителя руководителя Восточно-Казахстанского филиала ГУ «Казселазащита» МЧС РК Советбека Станбекова, сотрудники организации производили профилактический спуск лавин трижды. Склон, мимо которого проезжал автобус, был уже чистым.

    «После спуска лавин на склоне могут оставаться большие бортики снега, плюс в тот день были переметы, ветер, наверное, помог, бортики упали и накрыли дорогу на сантиметров 15-20. Автобус наткнулся на этот перемет, скорее всего, - прокомментировал спикер. – Лавины там не было. Если бы лавина сошла, там столько людей не могло бы ходить, автобус бы сразу на обочину потащило».

    Инцидент произошел в субботу 18 февраля.

    «Это от областного центра в 30 км, ниже санатория «Изумрудный» в 18 часов вечера мы там уже были, до двух ночи патрулировали, все было спокойно. Никаких лавин не было», - заключил Советбек Станбеков.


    Кадр из видео

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четыре человека получили тепловой удар в СКО
    Когда отступит жара в СКО
    Мигрантов на топчане в «Газели» задержали на трассе в Жамбылской области
    16-летняя астанчанка утонула в Акмолинской области
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    4 Лионель Месси покидает ПСЖ
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»