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    Происходящее в деле сына Даулета Турлыханова возмутило пострадавших юристов

    8 Июня 2023, 19:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юрист Анна Дмитриевич выступила с новым сообщением касательно дела сына титулованного казахстанского борца Даулета Турлыханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Если честно, я уже искренне не понимаю, что происходит. Начался абсурд какой-то», — написала Дмитриевич в Instagram, оставив ссылку на свое интервью изданию Orda.kz, в котором она рассказала о последних событиях касательно скандального дела.

    «Наше дело не дают направить в суд. Военные правоохранители объявляют об его окончании, а потом вновь возобновляют», — рассказала ранее потерпевшая.

    Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Хулиганство».

    В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова.

    Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал ход дела сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Общество
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