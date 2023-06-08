Происходящее в деле сына Даулета Турлыханова возмутило пострадавших юристов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юрист Анна Дмитриевич выступила с новым сообщением касательно дела сына титулованного казахстанского борца Даулета Турлыханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Если честно, я уже искренне не понимаю, что происходит. Начался абсурд какой-то», — написала Дмитриевич в Instagram, оставив ссылку на свое интервью изданию Orda.kz, в котором она рассказала о последних событиях касательно скандального дела.

«Наше дело не дают направить в суд. Военные правоохранители объявляют об его окончании, а потом вновь возобновляют», — рассказала ранее потерпевшая.

Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Хулиганство».

В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова.

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал ход дела сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова.