Прохождение шести партий в Парламент является показателем беспрецедентной конкуренции - политолог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прохождение в Парламент шести партий, отход от закрепившейся после выборов 2012 года модели трехпартийного Парламента является показателем беспрецедентной конкуренции на прошедших выборах. Таким мнением поделилась политолог Жанар Тулиндинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Политолог Жанар Тулиндинова считает, что партия «AMANAT» достойно провела парламентскую кампанию, добросовестно отработав все форматы работы с избирателями: социальные сети, встречи с населением, агитация «от двери к двери», наружная реклама.

«После оглашения результатов exit-poll сначала сложилось впечатление, что показатели поддержки партии «ANANAT» по сравнению с предыдущими выборами просели, и значительно (53,9% против 71,09%). Однако, что было вполне ожидаемо, AMANAT компенсировал свои потери в голосовании по партийным спискам победой 22 своих кандидатов в одномандатных округах. Таким образом, сработала вполне оправданная стратегия партии по выдвижению наиболее сильных региональных кандидатов в одномандатных округах», - считает политолог.

По ее словам, успех кандидатов от «AMANAT» в голосовании по мажоритарному принципу легко объяснить тем, что у партии есть хорошо наработанный опыт «приземления» общенациональной программы к местным потребностям, ее адаптации к региональной проблематике. Тогда как кандидатам-самовыдвиженцам приходилось на ходу «приземлять» свои грандиозные планы «обустройства страны» к нуждам и потребностям конкретных населенных пунктов, реальных людей.

«В результате, хотя партия «AMANAT» потеряла (по предварительным расчетам) 14 депутатских мандатов - 62 против 76 в Парламенте VII созыва, в процентном соотношении, с учетом упразднения квоты АНК и сокращения депутатского корпуса со 107 до 98 человек, потери партии не столь значительны - 63% против 71% (2021 год) от состава Парламента», - отметила спикер.

Что касается партии «Ауыл», по мнению Жанар Тулиндиновой, партия удвоила свои показатели относительно предыдущих парламентских выборов.

«Трамплином для партии стала достаточно активная президентская кампания и выдвижение харизматичного кандидата в Президенты - главы Союза фермеров Жигули Дайрабаева. Начав раскрутку с качестве политика общенационального масштаба на президентских выборах, Дайрабаев ярко выступил на телевизионных дебатах, закрепив успех, достигнутый в предыдущей электоральной кампании. Все-таки Жигули Дайрабаев пришел вторым в президентской гонке (если не считать кандидата «Против всех»). Можно только поздравить партию с достигнутым успехом («Ауыл» в течение буквально полугода обошел две парламентские партии - «Ак жол» и НПК)», - подчеркнула Жанар Тулиндинова.

Наиболее значимым прорывом, даже открытием этих выборов, эксперт назвала партию «Respublica».

«По сути самый успешный новый партийный проект десятилетия. Из темной лошадки партии удалось прорваться в первую тройку. Идея создания партии, представляющей молодую и энергичную часть истеблишмента, которая не удовлетворена темпами реформ, консерватизмом и «охранительной» стратегией «старших товарищей», давно витает в воздухе. Успех партии «Асар» - партии-новичка, набравшей на выборах 2004 года свыше 11%, указывает на перспективность такого партийного проекта.

Однако «Respublica» выступила на прошедших выборах, скорее, как конкурент «Ак жола». Хотя потенциально - это оппонент «партии номенклатуры» «AMANAT». Представители партии успешно выступили в дебатах, вступая в достаточно острые пикировки с парламентскими партиями. Высокий уровень электоральной поддержки свидетельствует о большом запросе на свежие молодые лица в казахстанской политике, на представителей реальной экономики как противовес «кабинетным стратегам», - пояснила она.

По словам политолога, фактически результаты прошедших выборов можно расценивать как поражение двух парламентских партий - «Ак жол» и НПК.

«Они пропустили вперед не только безуспешно конкурировавшую с ними ранее партию «Ауыл», но и новичков из «Respublica». Не добились успеха в голосовании по одномандатным округам. Эти результаты должны послужить звоночком для партий-сторожил Парламента о необходимости обновления партий, их кадрового состава, методов работы и программ», - считает Жанар Тулиндинова.

Что касается ОСДП и «Baitaq», то для обеих партий выборы стали локальным успехом.

«Для ОСДП, как и для «Ауыла», трамплином стали президентские выборы. Неплохо выступили представители партии и на телевизионных дебатах. «Baitaq», несмотря на формальное поражение, добилась неплохих результатов для нового партийного проекта. По итогам голосования по партийным спискам можно заключить следующее.

Прохождение в Парламент шести партий, отход от закрепившейся после выборов 2012 года модели трехпартийного Парламента - показатель беспрецедентной конкуренции на прошедших выборах. 36 (по предварительным расчетам) депутатских мандатов, полученных альтернативными партиями и самовыдвиженцами, позволяет им потенциально сформировать сильную парламентскую оппозицию - реальный противовес партии большинства. Тут многое зависит от проактивной позиции и амбиций партий, прошедших в Парламент, а также самовыдвиженцев. От того, видят ли они в себе реальную альтернативу партии парламентского большинства», - заключила Жанар Тулиндинова.

Фото: из открытых источников



