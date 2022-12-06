Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Программу поддержки предпринимателей разработали в Карагандинской области

    6 Декабря 2022, 09:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дополнительную государственную поддержку получат карагандинские предприниматели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Для этого в регионе разработали специальную программу «Кәсіпкер». Взять льготные кредиты на развитие своего дела смогут представители МСБ из моногородов и областного центра.

    Прием заявок от предпринимателей начнется во второй половине декабря. На запуск программы выделено 500 млн тенге – половина из них акиматом Карагандинской области, остальные 250 млн тенге – фондом «Даму». В 2023 году планируется довести кредитный портфель до миллиарда тенге.

    «Сумма займа на одного предпринимателя составит не более 50 миллионов тенге под 5 % годовых. Срок кредитования – до 5 лет. В случае недостаточного залогового обеспечения фонд «Даму» предоставляет господдержку по инструменту частичного гарантирования кредитов – до 85 % от суммы кредита», – рассказал руководитель управления предпринимательства Нурлан Алимжанов.

    Кредитование будет проходить через два банка.

    Получить льготный заем смогут предприниматели, работающие в таких приоритетных секторах экономики, как:

    - обрабатывающая промышленность;

    - транспорт и складирование;

    - услуги по проживанию и питанию;

    - информация и связь;

    - профессиональная, научная и техническая деятельность;

    - аренда, прокат, лизинг;

    - туроператоры, турагенты и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма;

    - образование;

    - здравоохранение и социальные услуги;

    - спорт, организации отдыха и развлечений;

    - ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров;

    - предоставление других индивидуальных услуг.

    По словам Нурлана Алимжанова, поддержка бизнесменов в этих сферах позволит расширить местное производство и повысить предпринимательскую активность.
    Бизнес Карагандинская область Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Предприниматели оказывают помощь оставшимся без тепла и продуктов экибастузцам
    Казахстанский бизнес все больше доказывает свою социальную ответственность – Президент
    Рассмотреть каждую жалобу производителей на недоступность сырья поручил Президент РК
    Мы продолжим внедрение механизмов защиты предпринимателей – Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров