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    Программу по обучению афганских женщин в Казахстане возобновят

    23 Января 2023, 15:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Программа по обучению афганских женщин в Казахстане будет возобновлена. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До известных событий мы в рамках программы обучали афганских женщин. После этих событий мы решили проложить эту программу. Достигнута договоренность с афганскими властями и с Европейским союзом, которая финансирует эту программу. В ближайшее время эта программы возобновится», - сказал Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что в 2019 году программу обучения афганских девушек в Казахстане и Узбекистане запустили в Брюсселе.

    Европейский союз выделил 2 млн евро для совместного с ООН пилотного проекта, который позволит 50 афганским девушкам получить образование в университетах Казахстана и Узбекистана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Права человека Международная деятельность РК
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