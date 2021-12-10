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    Программу «Elorda Korshiler» запустили в Нур-Султане

    10 Декабря 2021, 23:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Послания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, в столице запустили городскую программу по созданию реестра домов, требующих проведения частичного капитального ремонта «Elorda Korshiler», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Анализ обращений и жалоб собственников имущества выявил, что в настоящее время в столице более 1000 жилых домов, в которых проживают лица из социально уязвимой категории граждан. Чаще всего тип таких строений относится к советскому наследию. Дома требуют вложений в части ремонта крыши, фасада, инженерных систем, благоустройства территории.

    Для объективной оценки предполагаемых затрат формируется единый реестр домов, которые нуждаются в проведении частичных капитальных работ.

    Заявки для участия в программе принимаются до конца 2021 года. Наличие органа управления в лице членов совета дома, обязательно.

    Программа проходит в пять этапов:

    1.Сбор и прием заявок

    2.Включение в реестр путем внесения в базу с присвоением уникального номера

    3.Обработка и составление аналитического отчета по заявкам включенным в базу

    4.Утверждение рабочей группы

    5.Внесение к рассмотрению и принятию решений в местный исполнительный орган для включенных в реестр домов на период 2022-2023 годы.

    Требования к участникам:

    - Гражданство РК

    - Председатель ОСИ либо доверенное лицо ПТ (справка о регистрации, простая доверенность)

    - наличие утвержденного состава совета дома (не менее трех человек)

    - Наличие двух счетов в БВУ (текущий, сберегательный)

    - Дебиторская задолженность не более 20%

    - Наличие сертификата, управляющего при форме ПТ

    - Наличие утвержденной сметы расходов

    -Наличие договоров оказания услуг с субъектами сервисной деятельности

    Отмечается, что в программе могут участвовать только дома с утвержденными формами управления ОСИ либо ПТ

    Заявки к рассмотрению принимаются от форм управления, в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» по ссылке https://4osi.kz/elorda-korshiler.

    Ранее об условиях участия в программе и целях ее реализации на онлайн-брифинге проинформировала руководитель Центра ОСИ города Нур-Султан Гульвира Абетова.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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