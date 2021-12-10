Программу «Elorda Korshiler» запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Послания Президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, в столице запустили городскую программу по созданию реестра домов, требующих проведения частичного капитального ремонта «Elorda Korshiler», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Анализ обращений и жалоб собственников имущества выявил, что в настоящее время в столице более 1000 жилых домов, в которых проживают лица из социально уязвимой категории граждан. Чаще всего тип таких строений относится к советскому наследию. Дома требуют вложений в части ремонта крыши, фасада, инженерных систем, благоустройства территории.
Для объективной оценки предполагаемых затрат формируется единый реестр домов, которые нуждаются в проведении частичных капитальных работ.
Заявки для участия в программе принимаются до конца 2021 года. Наличие органа управления в лице членов совета дома, обязательно.
Программа проходит в пять этапов:
1.Сбор и прием заявок
2.Включение в реестр путем внесения в базу с присвоением уникального номера
3.Обработка и составление аналитического отчета по заявкам включенным в базу
4.Утверждение рабочей группы
5.Внесение к рассмотрению и принятию решений в местный исполнительный орган для включенных в реестр домов на период 2022-2023 годы.
Требования к участникам:
- Гражданство РК
- Председатель ОСИ либо доверенное лицо ПТ (справка о регистрации, простая доверенность)
- наличие утвержденного состава совета дома (не менее трех человек)
- Наличие двух счетов в БВУ (текущий, сберегательный)
- Дебиторская задолженность не более 20%
- Наличие сертификата, управляющего при форме ПТ
- Наличие утвержденной сметы расходов
-Наличие договоров оказания услуг с субъектами сервисной деятельности
Отмечается, что в программе могут участвовать только дома с утвержденными формами управления ОСИ либо ПТ
Заявки к рассмотрению принимаются от форм управления, в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» по ссылке https://4osi.kz/elorda-korshiler.
Ранее об условиях участия в программе и целях ее реализации на онлайн-брифинге проинформировала руководитель Центра ОСИ города Нур-Султан Гульвира Абетова.