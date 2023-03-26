Программу действий по водным ресурсам приняли участники конференции ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Конференция ООН по водным ресурсам, которая прошла в штаб-квартире ООН с 22 по 24 марта, стала уникальной возможностью ускорить прогресс в обеспечении всеобщего доступа к безопасной воде и услугам санитарии к 2030 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Сопредседателями конференции выступили король Нидерландов Виллем-Александр и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В ней участвовали представители всех уровней правительства, а также ученые, делегаты от гражданского общества, коренных народов, частного сектора и молодежи.

«Эта конференция помогла понять очевидную истину. Вода, как самое ценное общее благо человечества, объединяет всех нас. Именно поэтому вода должна находиться в центре глобальной политической повестки дня», – сказал глава ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что вода важна для здоровья, санитарии, гигиены и профилактики болезней. Вода необходима для мира. Вода необходима для устойчивого развития, борьбы с бедностью, поддержки продовольственных систем и процветания. Вода связана с правами человека и гендерным равенством.

Антониу Гутерриш уверен, что «все надежды человечества на будущее в той или иной мере зависят от выбора курса устойчивого управления водными ресурсами их сохранения для людей сегодня и завтра».

«Реализация наших надежд зависит от воплощения в жизнь Программы действий по водным ресурсам, разработанной на этой неделе», – заявил Антониу Гутерриш.

Он добавил, что документ подтверждает основное право человека на воду, в нем говорится о необходимости снижения нагрузки на гидрологическую систему и принятия правильных решений и разумной политики в сфере управления водными ресурсами.

Это, как сказал глава ООН, означает разработку новых, альтернативных продовольственных систем для сокращения нерационального использования воды в производстве продуктов питания и сельском хозяйстве. Это означает разработку и внедрение новой глобальной информационной системы по водным ресурсам, которая будет определять планы и приоритеты на период до 2030 года.

Реализация Программы действий потребует интеграционного подхода к воде, экосистемам и климату, направленного на сокращение выбросов парниковых газов, и развитие прочной инфраструктуры. Глава ООН напомнил о важности модернизации систем водопроводов и очистных сооружений сточных вод, а также внедрения систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

Для реализации всех планов в сфере управления водой, как подчеркнул Генеральный секретарь ООН, необходимо параллельно наращивать усилия в борьбе с изменением климата, удерживать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию, а также увеличивать инвестиции в проекты по реализации 6-й Цели устойчивого развития, которая предусматривает обеспечение к 2030 году наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.

Глава ООН подчеркнул, что вопросы воды и санитарии должны быть в центре внимания во время Саммита по Целям устойчивого развития в сентябре этого года, а также в ходе «саммита будущего» в 2024 году.

«Без воды не может быть устойчивого развития. Покидая эту историческую конференцию, давайте пойдем навстречу будущему, в котором водой будут обеспечены все без исключения», – подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфии Сулейменовой с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Министр, возглавляющая казахстанскую делегацию на Водной конференции ООН, проинформировала Генсекретаря ООН о планах РК в области устойчивого управления водными ресурсами.