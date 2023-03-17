Программа по компенсации тенговых депозитов справилась со своими задачами — Андрей Чеботарев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев оценил процедуру компенсации в 10% по тенговым депозитам как успешную, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня людям начислены реальные деньги. Программа себя оправдала. В момент кризиса год назад не случилось никаких оттоков с депозитов. Мы наоборот в течение года показывали рекордные новые депозиты. Не случилось долларизации, поэтому программа себя оправдала», - сказал корреспонденту Казинформа Андрей Чеботарев.

Отдельно он отметил, что средства на реализацию процедуры были взяты не из Национального фонда, а из госбюджета.

«Программа завершилась достаточна успешно, потому что справилась со своими задачами», - заключил А. Чеботарев.

Сегодня Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил, что 2 млн 615 тысячам 772 вкладчикам будет выплачена 10-процентная премия от государства.



