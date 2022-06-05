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    Проголосовало 7,6 млн человек на референдуме в РК

    5 Июня 2022, 18:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – По состоянию на 18:00 проголосовали 7 млн 624 тыс. 641 человек. Об этом сообщил член Центральной комиссии референдума Шавкат Утемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18:00 часов астанинского времени явка граждан в регионах выглядит следующим образом: Акмолинская область – 69,07, Актюбинская область – 55,09, Алматинская область – 68,1, Атырауская область – 62,45, Западно – Казахстанская область – 65,49, Жамбылская область – 68,1, Карагандинская область – 73,31, Костанайская область – 71,07, Кызылординская область –75,02, Мангистауская область – 59,14, Павлодарская область – 72,88, Северо-Казахстанская область – 73,12, Туркестанская область – 78,24, Восточно-Казахстанская область – 72,76, г. Нур-Султан – 53,87, г. Алматы – 29,82, г. Шымкент – 69,55 %. В целом по Республике бюллетень получили 7 624 641 гражданин. Это 65,04 % граждан, включенных в список», - сказал Шавкат Утемисов.

    Центральная комиссия референдума в 20:00 представит следующие данные по явке жителей страны на избирательные участки.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Конституция ЦИК Референдум
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