Прогнозы по курсу доллара США объявили в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК рассказали об ожиданиях по динамике финансовых рынков в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дальнейшая ситуация с COVID-19, траектория денежно-кредитной политики ФРС и других центробанков, ускорение инфляции в мире – все эти основные факторы будут определять динамику рынков в 2022 году. Восстановление мировой экономики продолжается, ОЭСР ожидает рост глобального ВВП на 4,5% в 2022 году. Согласно декабрьскому прогнозу Национального банка, экономика Казахстана вырастет на 3,9-4,2% в текущем году при среднегодовой цене на нефть 70 долларов США за баррель», - отмечает заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.

Эксперт отдельно остановилась на факторах, которые оказывают непосредственное влияние на наш валютный рынок.

«Во-первых, одним из фундаментальных факторов для тенге является цена на нефть, динамика которой продолжает чутко реагировать на ситуацию с COVID-19. По мнению большинства аналитиков, перспективы рынка нефти остаются положительными – постепенное восстановление спроса продолжится, что с учетом наблюдаемого незначительного дефицита предложения нефти, означает рост цен на «черное золото». Важную роль будет играть дальнейшая политика стран ОПЕК+ и темпы наращивания добычи. Однако основными рисками для рынка энергоносителей остаются риски ухудшения ситуации с COVID-19 и отмены эмбарго США на экспорт иранской нефти», - пояснила Алия Молдабекова.

Во-вторых, как отметила зампред Нацбанка, на мировых финансовых рынках одной из основных тем остается дальнейшая политика ФРС США. После последнего заседания ожидания по скорому увеличению ставок значительно усилились. Рынок уже рассматривает прогнозы не трех, а четырех повышений ставки ФРС в 2022 году.

Повышение ставок ФРС США – негативный фактор для рынков с развивающейся экономикой, влекущий за собой укрепление доллара США и, как следствие, отток капитала и увеличение стоимости заимствования для стран ЕМ. Но с другой стороны, некоторые аналитики отмечают, что глобальное укрепление курса доллара США в 2021 году уже заложило ожидания по реализации сценария более скорого повышения ставки, чем ожидалось.

«Поэтому мы не ожидаем значительного укрепления доллара США при сохранении текущего фона на финансовых рынках. Определяющими внутренними факторами для тенге будут дальнейшая динамика по дедолларизации/долларизации вкладов и состояние платежного баланса. Несмотря на то, что цены на нефть выросли и способствуют росту объемов казахстанского экспорта, импорт также продолжает расти и оказывать давление на тенге. Зависимость от импорта является одной из причин, ограничивающих дедолларизацию населения и бизнеса. Хочу отметить, что Глава государства уделяет особое внимание повышению эффективности монетарной политики и четко отметил важную роль обеспечения стабильности на валютном рынке для устойчивого экономического роста. Совместные усилия Правительства и Национального Банка в 2022 году и в среднесрочной перспективе будут направлены на снижение импортозависимости, стабилизацию и снижение инфляции до уровня целевого коридора, что будет способствовать балансу и стабильности на валютном рынке», - заключила Алия Молдабекова.

Ранее в Нацбанке рассказали о ситуации на нефтяном рынке и основных факторах, повлиявших на динамику цен в 2021 году.