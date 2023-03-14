Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Прогноз по инфляции пересмотрели в Казахстане

    14 Марта 2023, 10:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд. Прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12% в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил председатель Национального Банка Галымжан Пирматов, в Казахстане месячная динамика инфляции после достижения пика в марте 2022 года постепенно снижается, немного ускорившись в феврале текущего года до 1,3%. Но она остается волатильной и на уровне, превышающем среднегодовые значения за 5 лет.

    «В годовом выражении инфляция в феврале достигла 21,3%. Национальный Банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд. С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов, прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12% в текущем году, 6-8% - в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений – 4-6%», - сказал в ходе заседания Правительства глава Нацбанка.

    Он объяснил, что сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие.

    «Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических цепочек, стимулирующей фискальной политикой, высокими инфляционными ожиданиями. Отмечу, что фактор возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревших реформ не учтен в базовом прогнозе Национального Банка», - проинформировал Галымжан Пирматов.

    Он напомнил, что 24 февраля Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.

    «Сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению до таргетируемых уровней в среднесрочной перспективе. По таргету инфляции отмечу, что с середины прошлого года Национальным Банком проводится работа по проведению исследований для оценки соответствия действующих целевых значений инфляции складывающимся условиям во внутренней экономике и меняющимся условиям во внешней среде», - пояснил председатель Нацбана.

    Также он сообщил, что 25 апреля Национальный Банк проведет научно-практическую конференцию на тему «Стратегические вопросы денежно-кредитной политики. Вызовы новой экономической реальности», где будут представлены результаты исследований Национального Банка, международных организаций и академического сообщества по вопросам денежно-кредитной политики в РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Инфляция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Инфляция снизилась в еврозоне
    Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
    Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
    В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров