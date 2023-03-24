Профсоюзы в ФРГ готовят масштабную забастовку

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Германии ожидается массовая отмена авиарейсов, остановка железнодорожного сообщения, перебои с общественным транспортом. Профсоюзы Verdi и EVG требуют повысить зарплаты работникам минимум на 500 евро в месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Немецкий профсоюз работников железной дороги и транспорта EVG наряду с профсоюзом Verdi в четверг, 23 марта, анонсировал масштабную предупредительную забастовку в транспортной сфере. Ожидается, что стачка по всей Германии начнется 27 марта в полночь по местному времени и будет продолжаться 24 часа.

Забастовка коснется всех немецких аэропортов за исключением воздушной гавани Берлин-Бранденбург. Стачка не обойдет стороной сферу судоходства и государственного оператора скоростных автомагистралей и туннелей. Кроме того, в ряде федеральных земель ожидаются перебои в работе общественного транспорта.

Оба крупнейших аэропорта ФРГ - во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене - уже объявили, что 26 и 27 марта в этих транспортных узлах не будет регулярных пассажирских и грузовых перевозок.

Движение поездов дальнего следования 27 марта будет полностью остановлено, предупредил железнодорожный концерн Deutsche Bahn. Поезда регионального сообщения в основном не выйдут на линии, добавили в компании.

EVG призвал 230 тысяч сотрудников железнодорожной отрасли присоединиться к забастовке, Verdi выступил с аналогичным призывом к 120 тысячам сотрудников в профильных сферах.

В свою очередь министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) призвал профсоюзы к сдержанности. «Я могу лишь призвать всех партнеров по коллективным переговорам осознать свою ответственность и минимизировать воздействие на население», - приводят слова Виссинга издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Профсоюзы обосновали свое решение отсутствием прогресса в переговорах об оплате труда. Verdi, представляющий интересы около 2,5 млн бюджетников, требует повысить зарплаты на 10,5 процента, или минимум на 500 евро в месяц. EVG же настаивает на росте ежемесячных зарплат на 12 процентов, или минимум 650 евро. Встречные предложения от Deutsche Bahn или работодателей бюджетной сферы сопоставимы и включают двухэтапное повышение зарплат на 5 процентов и разовые выплаты в размере до 2500 евро.