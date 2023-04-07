Профсоюзы Франции назначили дату общенациональных протестов против пенсионной реформы

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Лидеры французских профсоюзов объявили, что следующая общенациональная акция протеста против реформы пенсионной системы страны состоится в четверг 13 апреля, за день до решения Конституционного совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

14 апреля совет должен определить судьбу вызвавшего волну негодования в стране правительственного законопроекта.

В одиннадцатый день массовых протестов - 6 апреля - более полумиллиона демонстрантов, по данным полиции, вышли на улицы в знак несогласия с пенсионной политикой властей. Профсоюзы заявляют, что протестующих было в четыре раза больше.

Отмечается, что за неделю до решения Конституционного совета переговоры между профсоюзами и правительством зашли в тупик.

Как и в предыдущие дни протестов не обошлось без столкновений с полицией. Власти сообщают о 111 задержанных, почти половина из них - в Париже. По данным МВД Франции, пострадали более 150 полицейских.

Жители Франции уже три месяца протестуют против реформы, согласно которой возраст выхода на пенсию будет повышен с 62 до 64 лет, число пенсионных режимов сокращено.



