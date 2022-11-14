Профилактика зимнего травматизма - врач дал советы алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы работают шесть многопрофильных городских клиник с травматологическими центрами. В каждом из них врачи готовы оказать помощь в случае не только переломов, но и обморожений, уличных, спортивных травм, ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внештатный травматолог управления общественного здравоохранения Алматы Канат Тезекбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что травмпункты расположены в стационарах ГКБ №4, ГКБ №7, БСНП, ЦКГБ, ЦДНМП. В них круглосуточно оказывают помощь в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

Как отметил Канат Тезекбаев, с наступлением холодов изменений в сторону увеличения или уменьшения числа обращений не наблюдается.

Он привел один из недавних примеров, когда в городскую клиническую больницу №4 с отморожением обеих стоп второй степени был госпитализирован мужчина без определенного места жительства. Медики оказали ему квалифицированную помощь, благодаря чему конечности были спасены, ампутация не понадобилась.

Всего же с начала года алматинские травматологи вылечили 17 183 пациента. В основном жители обращались с уличными травмами. При этом отмечается положительная динамика снижения летальности при бытовых и дорожно-транспортных происшествиях до 0,83% и 1,4% соответственно.

Врач напомнил о безопасности во время зимних развлечений, так как нередко они заканчиваются получением травм.

«С открытием горнолыжного сезона и с наступлением гололеда мы ожидаем увеличения спортивных и уличных травм. Как правило, пациенты обращаются с травмами голеностопного сустава, растяжениями, разрывами, переломами лучезапястного сустава. Еще одна зимняя опасность – обморожения», - сообщил врач.

По его словам, очень важно горожанам, собирающимся заниматься зимними видами спорта, соизмерять свои возможности, рассчитывать скорость.

Канат Тезекбаев рекомендует жителям мегаполиса в зимнее время, особенно во время гололеда, носить удобную обувь по сезону, передвигаться по тротуарам, обработанным городскими службами песком или другими средствами против скольжения.

«Любителям активного отдыха просим соблюдать правила инструкторов на горнолыжных склонах и катках с ледовым покрытием, а также соизмеряйте свои возможности при спусках с гор. При получении травм своевременно обращайтесь в медицинские учреждения», - подытожил врач.



