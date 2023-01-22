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    Профилактика ДТП: какая работа ведется в Казахстане

    22 Января 2023, 16:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет пропаганда и профилактика нарушений ПДД. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этой связи проводится системная праворазъяснительная работа во взаимодействии со средствами массовой информации. Вопросы дорожной безопасности широко обсуждаются на телеканалах с приглашением спикеров (программы «Мәселе», «Апта», «Ақпарат», «Ашық алаң», «Бүгін», «Народный контроль», «Интервью» и «Сұхбат» государственных телеканалов «Qazaqstan», «Хабар» и «Хабар 24», «Crime time. Чрезвычайные новости», «Akimat LIVE», «На особом контроле», «Оқиға орны», «112»), в новостных блоках и на популярных интернет-ресурсах освещаются сюжеты и фоторепортажи с мест ДТП, публикуются аналитические статьи и интервью, в печатных изданиях действуют соответствующие рубрики», - проинформировал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в 2022 году по вопросам безопасности дорожного движения опубликовано свыше 4 тысяч статей, на телевидении, радиоэфире и лентах информагентств вышло свыше 9 тысяч сюжетов и сообщений, проведено более 900 брифингов и пресс-конференций; издано порядка 3,3 тысячи видов наглядной агитации.

    «Особое внимание уделяется правовому воспитанию детей в рамках учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах, основной целью которого является приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах», - подчеркнул Р. Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК ДТП Безопасность
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