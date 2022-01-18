Профилактический спуск лавин провели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в связи с лавиноопасной обстановкой специалисты ВК филиала «Казселезащита» и ДЧС ВКО проводят профилактический спуск лавин. На автодороге «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное» на 30-37 километре осуществлены взрывные работы в результате которых спущено 1 400 кубометров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Лавины обычно начинают двигаться, если на поверхность снега падает дождь, а также, если температура воздуха меняется в ту или иную сторону во время снегопада, или сильный буран в сопках переносит снег. Солнечное тепло оплавляет кристаллы снега и делает его непрочным. Множество случаев, когда снежные массы срывались со склонов неожиданно при ясной солнечной погоде. Это связано с наличием в снежной толще «глубинной изморози» или других ослабленных горизонтов. Лавины кристаллизованного снега особенно коварны своей внезапностью.

«Профилактические мероприятия нацелены на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций и защиту автодороги, через которую ежедневно проезжает большое количество автотехники. Снега на лавиносборах за эти дни накопилось довольно много. Пока в области лавинная опасность сохраняется. В ближайшие дни продолжим профилактические работы на опасных склонах», - отметил Омар Дузгумбаев руководитель ВК филиала Казселезащита.

Спасатели ДЧС ВКО и специалисты ВК филиала «Казселезащита» рекомендуют любителям экстремальных видов спорта воздержаться от похода в горы, населению быть предельно осторожными на лавиноопасных участках в регионе.

Напомним, что 16 января в Катон-Карагайском районе из-за сильного ветра и повышения температуры воздуха самопроизвольно сошла лавина. Жертв и пострадавших нет.