Профессии будущего в Казахстане будет определять отраслевой совет - Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что реестр необходимых для экономики страны профессий будет определять отраслевой совет при госорганах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе выездного заседания Управляющего комитета Проектного офиса по развитию Национальной системы квалификаций глава Минтруда заявила, что в Казахстане разработан Атлас профессий для девяти приоритетных отраслей.

«В его рамках показано 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих профессий, но здесь не в полной мере учтен региональный разрез. В настоящее время в Павлодарской и Мангистауской областях эта работа завершена, еще в пяти регионах планируется разработать», - сказала Тамара Дуйсенова.

Министр рассказала о дальнейшем алгоритме работы в этом направлении.

«Когда мы определили какие профессии в целом нужны для экономики, у каждого государственного органа создается отраслевой совет. Он состоит из работодателей, базы образования и непосредственного уполномоченного органа, который курирует эту отрасль. Этот отраслевой совет определяет реестр профессий. Если мы ранее определили какие профессии в целом нам нужны, то отраслевой совет определяет те профессии, которые необходимы в среднесрочный период. К примеру, в ближайшие пять лет какие профессии нам будут нужны. Там же сразу определяется, какие из них будут регулироваться государством, а какие не будут, какие из них попадают под сертификацию, какие нет», - пояснила Тамара Дуйсенова.



