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    Проезд в общественном транспорте в городах Карагандинской области в день выборов будет бесплатным

    18 Марта 2023, 13:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В день выборов, 19 марта, проезд в автобусах в городах Карагандинской области будет бесплатным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Караганде в день выборов бесплатно можно будет ездить на городских маршрутах, за исключением пригородных – № 71, 72, 73, 115, 117, 41, 495, 500А.

    Общественный транспорт будет курсировать согласно графику воскресного дня.

    В понедельник, 20 марта, автобусы будут работать в штатном режиме.

    Также на маршрутах Темиртау, Сарани, Шахтинска, Абая, Балхаша и Приозёрска будет обеспечен бесплатный проезд.

    На междугородных маршрутах, в том числе № 146, 121, 107, 122, 100, 127, 165, проезд будет платным – по действующим тарифам.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Транспорт Выборы Караганда Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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