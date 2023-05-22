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    Проезд в общественном транспорте будет бесплатным для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью

    22 Мая 2023, 20:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель акима области Жасулан Бисембиев провел встречу с 25 родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями. На встрече обсудили социальные вопросы, с которыми сталкиваются данные семьи, передает МИА «Казинформ».

    Выслушав их обращения, Жасулан Бисембиев сообщил о том, что с сегодняшнего дня проезд в общественном транспорте для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, будет бесплатным.

    «На сессии маслихата будет рассмотрен вопрос о выделении средств в целях обеспечения бесплатного проезда в общественном транспорте родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Это главный вопрос повестки дня. В нашей стране на протяжении нескольких лет работает портал социальных услуг, посредством которого люди с ограниченными возможностями могут самостоятельно выбрать и заказать средства реабилитации. Было озвучено предложение, чтобы данной категории лиц предоставлялись финансовые средства для самостоятельного приобретения средств реабилитации, однако этот вопрос требует рассмотрения на уровне министерства. Мы направили соответствующее предложение в центральный госорган. Что касается жилья – оно предоставляется в порядке очереди. Все региональные вопросы, которые были подняты, будут решаться поэтапно», – отметил он.

    На встрече Жасулан Бисембиев подчеркнул, что вопросы родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в приоритете, по возможности все они найдут положительное решение. Кроме того, он дал поручение создать в Telegram-канале чат по вопросам граждан с ограниченными возможностями, в который наряду с родителями детей-инвалидов будут включены руководители всех государственных органов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Атырауская область Регионы Общество Атырау
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