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    Проекты с иностранным участием на $4,1 млрд планируют запустить в Казахстане

    9 Декабря 2022, 08:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Совета директоров АО «НК «KAZAKH INVEST». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.


    На заседании был рассмотрен План мероприятий на 2023 – 2027 годы, проект Кодекса корпоративного управления, а также некоторые вопросы служб, подотчетных Совету директоров.


    В текущем году при поддержке «KAZAKH INVEST» ожидается ввод в эксплуатацию 45 проектов с иностранным участием на общую сумму $4,1 млрд.


    В рамках сервисной поддержки инвесторов национальной компанией было обработано 1952 обращения и даны консультации по визовым вопросам, инвестиционным преференциям и законодательству, касательно деятельности инвесторов.


    По итогам 11 месяцев текущего года для иностранных компаний организовано 212 визитов в регионы Казахстана, в рамках которых проведены встречи с профильными министерствами, акиматами, квазигосударственным сектором, финансовыми институтами развития, а также с местными предпринимателями.

    Также было организовано и проведено 13 крупных инвестиционных мероприятий.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Инвестпроекты Экономика
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