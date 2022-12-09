Проекты с иностранным участием на $4,1 млрд планируют запустить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Совета директоров АО «НК «KAZAKH INVEST». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.





На заседании был рассмотрен План мероприятий на 2023 – 2027 годы, проект Кодекса корпоративного управления, а также некоторые вопросы служб, подотчетных Совету директоров.





В текущем году при поддержке «KAZAKH INVEST» ожидается ввод в эксплуатацию 45 проектов с иностранным участием на общую сумму $4,1 млрд.





В рамках сервисной поддержки инвесторов национальной компанией было обработано 1952 обращения и даны консультации по визовым вопросам, инвестиционным преференциям и законодательству, касательно деятельности инвесторов.





По итогам 11 месяцев текущего года для иностранных компаний организовано 212 визитов в регионы Казахстана, в рамках которых проведены встречи с профильными министерствами, акиматами, квазигосударственным сектором, финансовыми институтами развития, а также с местными предпринимателями.

Также было организовано и проведено 13 крупных инвестиционных мероприятий.

Фото: primeminister.kz



