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    Проекты парка в Шымкенте и экопарка в Павлодаре презентовали архитекторы в Алматы

    16 Августа 2022 12:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Султанбек Макежанов в Алматы обсудил с отечественными урбанистами вопросы архитектуры и городского планирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Архитектурные проекты, городское планирование, благоустройство, озеленение городов и создание комфортной среды сенатор Султанбек Макежанов обсудил с известными архитекторами, такими как Сакен Нарынов, Роман Шнайдерман. Также участие во встрече приняло руководство управления городского планирования и урбанистики города Алматы.

    В ходе встреч депутат ознакомился с проектами архитекторов, над которыми они работают и планируют реализовать в ближайшем будущем. В частности, сенатору презентовали проект нового парка в городе Шымкенте, экопарка в городе Павлодаре и другие.

    «Архитектура и градостроительство – это многосложное, системное сотворчество целого ряда профессионалов, направленное на создание благоприятной и гармоничной среды. В этой связи, Правительству и Парламенту необходимо поддерживать такие инициативы. Архитектура Казахстана может стать одной из самых привлекательных, в том числе в туристической сфере», - отметил сенатор.

    В свою очередь, руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы рассказал сенатору о проводимой работе в сфере архитектурной и градостроительной деятельности на территории мегаполиса.
    #Алматы #Сенат #Общество
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