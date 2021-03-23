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    Проект «Таза табиғат»: 250 саженцев можжевельника высажено в Шымкенте

    23 Марта 2021, 15:55

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте в рамках общенационального экологического проекта «Таза табиғат» в праздничный день Наурыз мейрамы прошла акция по посадке деревьев. В мероприятии по озеленению аллеи «Астана» в жилом массиве «Нурсат» вместе с горожанами принял участие аким города Мурат Айтенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Глава города поздравил всех с праздником Наурыз мейрамы и обозначил необходимость сделать традицией встречу праздника озеленением и уборкой территорий.

    В ходе акции на аллее было высажено 250 саженцев можжевельника, которые выращены в дендропарке. Таким образом, дан старт реализации поручения Президента, данного им в рамках Послания «Казахстан в новой реальности: время действий», по посадке 2 млрд деревьев в лесных массивах и 15 млн - в городах.

    В мероприятии приняли участие жители города, ветераны, молодежь, в общей сложности около 50 человек.

    Всего в Шымкенте насчитывается около 6 млн зеленых насаждений. Согласно плану будет высажено 6,5 млн деревьев. Это позволит увеличить запасы древесины в городе в два раза.

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    Экология Акимат Шымкент Послание Президента РК-2020
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