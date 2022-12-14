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    Проект расширения Шымкентского НПЗ планируют завершить к 2029 году

    14 Декабря 2022, 11:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Булат Акчулаков сообщил о разработке проекта Дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти. По словам главы ведомства, акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В разделе справедливой экономики будет проведена работа с партнерами крупнейших нефтегазовых проектов по принятию Комплексного плана их развития с целью увеличения экономической выгоды для республики. К 2029 году планируется завершить проект расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн тонн. Это позволит нарастить объемы переработки до 21 млн тонн в год. В рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект Дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти. Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран», - сказал на заседании Правительства министр энергетики.

    Булат Акчулаков напомнил, что Глава государства поставил задачу довести объем производства товарного газа до 30 млрд м³ к 2029 году.

    «На месторождении Кашаган реализуют два завода по переработке попутного газа мощностью 1,1 млрд м³ и 2 млрд м³. Кроме того, в 2023 году примут решение по переработке Карачаганакского газа на ГПЗ «ЖаикМунай», что позволит увеличить переработку газа на 4 млрд м³», - добавил глава ведомства.

    Ранее сообщалось, что в следующем году будет принят закон «О теплоэнергетике», который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов.


    Фото: m.azh.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Энергетика Промышленность Нефть Минэнерго РК
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