Проект по соцобеспечению работающих через онлайн-платформы поддержал Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что работающие граждане должны свободно выбирать любую онлайн-платформу и быть социально защищенными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 500 тыс. человек заняты посредством онлайн-платформ. Что делается для вовлечения этой категории граждан в систему социального обеспечения?», - спросил Алихан Смаилов министра труда и социальной защиты населения РК Тамару Дуйсенову.

«На прошлой неделе мы встретились с операторами 8 основных платформ. Они согласны вовлечь граждан, занятых на платформах в систему социальной защиты. С 1 июля отработаем в пилотном режиме согласно специфике каждой платформы. У «Яндекса» и у других есть своя специфика, также мы будем пилотировать, апробировать. По результатам будут внесены необходимые изменения в законодательство», - ответила Тамара Дуйсенова.

Премьер-Министр сказал, что он поддерживает пилотный проект с онлайн-платформами.

«Необходимо устранить бюрократические и иные препятствия. Граждане должны свободно выбирать любую платформу и работать, зная, что при наступлении рисков они будут социально защищены», - считает Премьер-Министр.



