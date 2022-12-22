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    Проект по социальной и психологической поддержке с детьми-инвалидами реализовало МИОР РК

    22 Декабря 2022, 15:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По направлению помощи детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей, работают 110 неправительственных организаций. Об этом сообщил председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Кайрат Баймульдинов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство в рамках своих полномочий оказало информационную поддержку мероприятий, проведенных в Год ребенка, провело разъяснительную работу по вопросам детства и совместно с неправительственными организациями реализовало социальные проекты. Всего по направлению помощи детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей, работают 110 неправительственных организаций.

    В рамках грантового финансирования Министерство реализовало проект по социальной и психологической поддержке семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Проведена работа по оказанию психологической и педагогической поддержки детям с особыми потребностями и их родителям, а также по стимулированию саморазвития. Всего охвачено более 2 тысяч человек, и более 100 тысячам человек оказаны консультационные услуги», – сказал К, Баймульдинов.

    Спикер отметил, что в Год ребенка для родителей детей с ограниченными возможностями проведен ряд тренингов, групповых и индивидуальных консультаций.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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