Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Проект по поддержке в трудойстройстве работников предпенсионного возраста запускает Минтруда

    14 Февраля 2022, 10:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК в целях обеспечения занятостью безрабтных лиц предпенсионного возраста планирует запустить специальный проект «Серебрянный возраст». Реализация инициативы будет проводиться в рамках Национального проекта по развитию предпримательства на 2021-2025 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Ожидается, что ежегодно проектом будут охвачены пять тысяч человек.

    Ведется работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок организации и финасирования проекта «Серебрянный возраст».

    В НПА будут предусмотрен ряд требований к работодателям и работникам. Так, участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех форм собственности, действующие более одного года, и производящие регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не имеющие просроченные задолженности по заработной плате.

    Рабочие места по проекту «Серебряный возраст» должны будут создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и по профессиям/занятиям, относящимся к 9-ой группе низкоквалифицированных работников согласно Национальному классификатору занятий.

    Срок участия в проекте «Серебрянный возраст» составляет не более 12 месяцев и в период участия центр занятости населения субсидирует часть заработной платы лица предпенсионного возраста за счет средств бюджета.

    Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам.

    После завершения срока участия работодатель трудоустраивает лицо предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на пенсию.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Бизнес Минтруда РК Экономика Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам