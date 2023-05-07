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    Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице

    7 Мая 2023, 23:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 7 мая, в целях улучшения экологического состояния водных объектов столицы запустили пилотный проект «Биологическая ремедиация (реабилитация) рек Есиль и Акбулак в городе Астане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    По инициативе столичного управления охраны окружающей среды и природопользования в воду было сброшено порядка двух тысяч литр суспензии хлореллы.

    Активное участие в мероприятии принимали представители Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, акимата Астаны, департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП «Казводхоз», ТОО «Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство», студенты и волонтеры.

    Целью проекта является восстановление экосистемы водоема и снижение антропогенной нагрузки методом биологической мелиорации. Этот способ включает в себя использование штаммов одноклеточных зелёных водорослей «хлореллы», выращенных в установке- культиваторе. Суспензия — питательная среда, в которой плавают водоросли. Имеет насыщенно зелёный цвет и физические свойства воды. Для культивирования используются планктонные штаммы.

    Метод применения суспензии водоросли в очистке водоёмов от токсичных веществ и эвтрофикации сине-зелеными водорослями состоит во внесении концентрированной суспензии в водоём.

    В результате при очистке и реабилитации ожидается улучшение экологического состояния водоёма по следующим показателям: улучшение физико-химических показателей водоёма; повышение концентрации растворённого кислорода в воде; улучшение гидробиологических показателей водоёма, рост численности и биомассы зоопланктона и зообентоса; увеличение количества ихтиофауны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Экология Акимат Вода
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