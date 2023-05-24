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    Проект «Нацфонд – детям» позволит молодым казахстанцам улучшить жилищные условия или получить образование - Ерлан Карин

    24 Мая 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда. Данный законопроект разработан с целью запуска с 1 января следующего года проекта Главы государства «Нацфонд – детям», считает советник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ»

    «Это одна из ключевых инициатив в рамках президентской программы масштабных реформ.

    Впервые она была обнародована в Послании Президента от 1 сентября прошлого года.

    Реализация проекта Главы государства «Нацфонд – детям» позволит молодым казахстанцам по достижении ими совершеннолетия улучшить свои жилищные условия или получить образование за счёт средств Национального фонда.

    Таким образом, важнейшая социальная инициатива Президента получит правовое оформление и средства Нацфонда начнут служить интересам народа», - отметил Ерлан Карин.

    Как сообщалось, депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мажилис Общество Ерлан Карин Нацфонд-детям
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