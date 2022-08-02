Проект лунного взлетно-посадочного комплекса разработали талдыкорганские школьники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В космической лаборатории станции юных техников (СЮТ) города Талдыкоргана школьники разработали проект лунного взлетно-посадочного комплекса для доставки людей и грузов на поверхность Луны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации идеи школьники применили знания о конструировании космической техники и алгоритмах расчетов. Они определили количество ступеней, выбрали подходящие материалы и компоненты топлива. Также они рассчитали прочность элементов и траектории полета, массу топлива и полезной нагрузки», - говорит руководитель проекта Серик Дауталиев, педагог дополнительного образования кружка космонавтики СЮТ.

Взлетно-посадочный комплекс «Лунь» способен выполнять различные миссии. Ступени посадки и взлета обеспечивают повышенную гибкость, поскольку они могут осуществлять пилотируемые миссии и специальные грузовые полеты. Базовая конструктивно-компоновочная основа унифицированного космического аппарата позволяет повторно использовать отработанные ступени, топливные баки, ракетные двигатели в строительстве лунной базы.

«Такой принцип позволяет сократить сроки развертывания всей системы. С точки зрения финансовых расходов это может снизить нагрузку на обеспечение пилотируемых полетов на другие планеты», - считает Серик Дауталиев.

Это не первая работа школьников из талдыкорганской станции юных техников. В этом году они стали победителями международного конкурса по космической технике и технологиям «Kazakhstan Smart Space», который прошел в Алматы в канун Дня космонавтики. Разработанные ими лунные взлетно-посадочные корабли получили названия степных орлов, обитающих на просторах Казахстана.

«Для реализации этой идеи нами уже разработаны лунные корабли: «Сункар» с такелажной системой для погрузки и разгрузки полезных грузов, «Каршыға» для доставки гусеничной и колесной техники на поверхность Луны, «Сапсан» - корабль открытой схемы для доставки экипажей и других полезных грузов на поверхность Луны, «Беркут» - корабль горизонтальной конфигурации для доставки на поверхность Луны грузов при строительстве лунной базы третьего этапа», - отметил руководитель космического школьного проекта.

«В данное время перед юными конструкторами космической техники из Талдыкоргана стоят важные задачи - создать лунную базу и к 2025 году разработать Концепцию по освоению Луны», - сообщил Серик Дауталиев.



