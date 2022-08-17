Продуктовые карты социально уязвимым слоям населения начнут выдавать в столице осенью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов озвучил принимаемые меры по обеспечению необходимыми продуктами социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение контроля за социальной продовольственной корзиной тоже является очень актуальным вопросом, особенно в период межсезонья. Вместе с партией «Amanat» в пилотном режиме мы осенью запускаем проект по выдаче социальных карт. Мы называем этот подход адресным. Сейчас мы выделили на оборотный механизм 14 млрд тенге. Это огромные средства, и это, конечно, имеет свой эффект, но не полностью покрывает потребность», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

По его словам, озвученные меры будут носить адресный характер.

«Когда мы видим скачок цен на те или иные продовольственные товары, особенно на те, которые у нас производятся не в полном объеме, социальные карты будут иметь адресный характер – они предназначены именно для социально уязвимых слоев населения. Мы уже договорились с торговой сетью «Magnum». Если начнем с них, то и на другие гипермаркеты будем расширять данный опыт. Потому что на практике мы видим, что у нас есть социальная полка, где мы субсидируем на картофель, лук, капусту, морковь, рис, сахар и другие продукты. Их просто «сметают»», - отметил аким.

«Даже «магазины у дома» покупают и потом у себя продают дороже. Мы говорим «не более 5 кг на руки», но если человек пришел с друзьями или членами семьи и по 5 кг забрали, все – прилавки пустые. Поэтому, мы хотим, чтобы это работало адресно. Именно по социальным карточкам на социальных полках по субсидируемым из бюджета продуктам они смогут получать», - заключил А. Кульгинов.



