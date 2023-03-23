Продукция ремесленников Тараза пользуется спросом у жителей США

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Делегация таразских ремесленников находится в США по приглашению казахской диаспоры. Изделия жамбылских мастеров вызвали интерес не только у земляков, но и у жителей американских штатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Украшенные национальными узорами тюбетейки, платки, сумки, пояса, разнообразные изделия из войлока, футболки с символикой города Тараза - вся эта продукция создана таразскими умельцами из Ассоциации ремесленников Жамбылской области, образовавшейся в 2022 году на базе Совета деловых женщин.

Как сообщалось ранее, в 2022 году в Таразе в ходе Международной выставки ремесленников международная экспертная комиссия Всемирного совета ремесел огласила решение включить Тараз во Всемирный список городов-ремесленников.

«После того ,как стало известно, что Тараз вошел во Всемирный список городов-ремесленников, казахская диаспора США штатов Пенсильвания, Калифорния и Иллинойс пригласила нас к себе для сотрудничества. Позже присоединился еще и Техас. Они готовы познакомиться ближе и поддержать земляков, заключить меморандумы и принимать изделия наших ремесленников у себя. Заранее мы списались с приглашающей стороной, чтобы узнать, что там востребовано. Творчество - это, конечно, замечательно, но нужно смотреть, каков спрос», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» Айгуль Акчалова, активный общественный деятель, депутат Жамбылского областного маслихата, председатель совета деловых женщин Палаты предпринимателей.

Напряженную предвыборную кампанию Айгуль Акчаловой удалось совместить с подготовкой делегации ремесленников к поездке в США, чтобы представить изделия ремесленников Тараза в четырех штатах.

«Благодарю Совет деловых женщин Жамбылской области, которые, движимые патриотическими чувствами, оплатили поездку наших мастериц для налаживания контактов и возможности реализации продукции наших ремесленников. Учитывая высокие финансовые затраты при подобных поездках, мы, как самодостаточные бизнес-вумен, взяли все расходы на себя, ради патриотизма и популяризации нашего региона», - отметила спикер.

В планах жамбылской делегации посетить штаты Пенсильвания (Филадельфия), Иллинойс (Чикаго), Техас (Хьюстон) и Калифорния (Лос-Анджелес).

«Первая поездка ознакомительная, - продолжила Айгуль Акчалова. - Посмотрели, как американцы реагируют на изделия наших ремесленников. Они в восторге. Мы были украшением ярмарки-выставки, организованной в честь Наурыза. Уже в Хьюстоне руководитель ансамбля при казахской диаспоре заказала нашей мастерице национальную одежду. В рамках кураторства подпишем меморандум для реализации продукции наших ремесленниц в США, для популяризации изделий наших ремесленников и поддержки казахских диаспор за рубежом, чтобы молодежь не забывала традиции и обычаи своего народа. Города, которые мы уже объехали, разные по энергетике, по архитектуре. Но наши мастерицы в один голос говорят - проехали пол-Америки, а Тараз лучше».

Как сообщалось, кзахская диаспора в Вашингтоне отметила Наурыз. На протяжении многих лет казахская диаспора создает условия для сохранения, изучения и передачи казахской культуры как среди соотечественников, так и иностранцев в США,