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    Продукции на 1 трлн тенге произвели костанайские промпредприятия с начала года

    22 Июня 2022, 15:38

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал об экономическом развитии региона, которое демонстрирует положительную динамику. Об этом говорят показатели основных отраслей экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам пяти месяцев достигнут рост в обрабатывающей промышленности – 13,8%, строительстве – 12,9%, инвестициях в основной капитал – 2,7%, оптовой торговле – 8,6%, розничной торговле – 5,8%, по вводу жилья – 3,4%», - сообщил А. Мухамбетов.

    По его словам, с начала года промышленными предприятиями региона произведено продукции на 1 трлн тенге. В основном рост обеспечивают новые предприятия и производства, введенные в годы индустриализации.

    «На 13,8% демонстрирует рост обрабатывающая промышленность за счет увеличения производства продукции машиностроения, металлургии, производства неметаллической продукции и продуктов питания», - отметил глава костанайского региона. — Сформирован пул из 52-х проектов на 1,8 трлн тенге. Эти проекты позволят создать 8 тыс. рабочих мест, которые также будут способствовать индустриализации области».

    Драйвером экономического роста региона остается машиностроение. Благодаря автомобилестроению, доля обрабатывающего сектора в общем объеме промышленности достигла 55,6%.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Промышленность Экономика Регионы Казахстана Общество
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