Продовольственные склады на 30 млрд тенге построят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице построят шесть продовольственных складов на сумму 30 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице реализовано 8 инвестиционных проектов, направленных на строительство производственного комплекса по производству и переработке готовой продукции. Во-первых, планируется привлечение иностранных инвестиций от польской компании Stokson. Общая стоимость проекта составит около 5 млрд тенге. Также нужно отметить вопросы современной инфраструктуры. В частности, реализуются инвестиционные проекты, направленные на строительство двух центров, где можно хранить товары, одного складского комплекса, трех овощехранилищ. Общая сумма проектов составит около 30 млрд тенге», - сообщил Максат Жанабаев на брифинге Службы коммуникации Астаны.

Замруководителя управления отметил, что в городе также будут построены теплицы.

«Строятся два тепличных комплекса мощностью 14 тысяч тонн в год. Общая сумма привлекаемых инвестиций составит 22,7 млрд тенге. Также стоит добавить, что ТОО «Akmol food» совместно с производителями Акмолинской области реализует инвестиционный проект, согласно которому в течение четырех лет будет проводиться ярмарка в городе на сумму 2,6 млрд тенге. В этом году товары в рамках ярмарки будут реализовываться по принципу «от поля до полки», - сказал Максат Жанабаев.

Ранее в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны объяснили, какие факторы влияют на рост цен на социально значимые продукты питания.