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    Продолжим работу только с теми, кто болеет за народ - Премьер-Министр РК акимам и министрам

    14 Декабря 2022, 09:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе заседания Правительства РК Премьер-Министр Алихан Смаилов обратился к акимам и министрам. Алихан Смаилов заявил, что те, кто не уверен в своих силах, могут уже сейчас освобождать место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общество ждет от нас реальных положительных преобразований. Направление ясно - построение новой государственной политики, основанной на трех взаимосвязанных принципах: Справедливое государство – Справедливая экономика – Справедливое общество. Для достижения этой цели мы должны провести все соответствующие работы. Глава государства ждет от нас четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с этим составом Правительства? Я как Премьер-Министр сделаю все, чтобы поставленные Президентом задачи были исполнены и эффективно решены», - сказал на заседании Правительства Премьер-Министр.

    Алихан Смаилов отметил, что от каждого члена Правительства, находящегося здесь, ждут эффективной работы, чтобы результат работы почувствовал каждый казахстанец.

    «Требования очень высокие. Тем, кто не уверен в своих силах и не может принимать решение, можете уже сейчас освобождать место. Продолжим работу только с теми, кто болеет за народ, принимает смелые решение и несет за них ответственность. Только тогда мы сможем достичь поставленной цели», - обратился к акимам и министрам Алихан Смаилов.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Акимат Другие государственные органы Алихан Смаилов
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