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    • Продолжают лечение от коронавируса в стационарах 1185 казахстанцев

    15 Августа 2022 10:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 15 августа лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 949 человек человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Среди получающих лечение 22 647 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 302 пациента с ковидной пневмонией (КВИ-). В стационарах находятся 1185 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 764 пациентов. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 6 пациентов.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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