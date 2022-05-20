Продажи легковых автомобилей уменьшились в Европе на 20,2% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глобальный автомобильный рынок в текущем году остается в пессимистичной зоне. Практически во всем мире наблюдается снижение объема продаж легковых автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля уменьшились на 20,2% за год, составив 830,4 тыс. машин, в апреле 2021 года - более 1 млн автомобилей.

Непосредственно в странах Европейского союза (ЕС) сокращение объема продаж составило 20,6%. За исключением «коронакризисного» 2020 года, когда был зафиксирован самый слабый апрельский результат.

Наибольшее уменьшение объема продаж в секторе среди стран Европы наблюдается в Литве (−34,9%), Италии (−33%), Швейцарии (−29,1%), Дании (−29%), Финляндии (−25,8%) и Австрии (−26,6%).

Как отмечают в АСЕА, отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников (чипов). Эти перебои усугубляются проблемами с логистикой из-за геополитического кризиса. Кроме того, негативно сказалась на ситуации новая вспышка пандемии COVID-19 в Китае.

В свою очередь, в Японии Toyota в мае сократит производство на 12 заводах на срок до 6 дней из-за последствий блокировки COVID-19 в Китае, а глобальные производственные планы были снижены примерно на 50 тыс. автомобилей. Кроме того, в Toyota отметили, что высокие затраты на сырье и продолжающаяся нехватка полупроводников могут снизить прибыль компании за следующий год примерно на 20%, уточнив, впрочем, что сохраняющаяся экономическая неопределенность затрудняет прогнозирование.

В США объемы продаж новых легковых автомобилей сократились на 56,3% за год, в Китае - на 43,4%, в Японии - на 14,4%, в Южной Корее - на 11,8%, в Канаде - на 8,4%, в Мексике - на 1%. Автокризис охватил фактически все регионы мира.

Дефицит полупроводников начался еще в 2020 году, когда из-за пандемии закрывались производства как самих автозаводов, так и заводов по производству комплектующих для авто, в том числе полупроводников. В начале пандемии спрос на автомашины (и в первую очередь сама физическая возможность приобретения) резко упал, а за ним и объем заказов на чипы. После возобновления автопроизводства заводам по производству микросхем требовалось до 6 месяцев и более, чтобы возобновить выпуск определенных типов чипов, в результате чего автопроизводители столкнулись с серьезными задержками в своей цепочке поставок. Закрытие границ из-за пандемии также негативно сказалось на логистике и транспортировке микросхем.

Для дефицита полупроводников достаточно причин и помимо пандемии. Около 12% микрочипов в мире производится в США, причем большая их часть поступает из Техаса. Однако в феврале 2021 года на этот штат обрушился один из самых сильных штормов в истории региона, ставший причиной массовых отключений электроэнергии. Заводы по производству микрочипов не были застрахованы от этого, в результате чего некоторые из них понесли серьезные потери и были закрыты.