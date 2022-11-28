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    Продавец «полицейских» удостоверений задержан в Актобе

    28 Ноября 2022, 13:47

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан продавец «полицейских» удостоверений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городе Актобе управлением собственной безопасности областного департамента полиции пресечена преступная деятельность по изготовлению и реализации поддельных служебных удостоверений сотрудников органов внутренних дел.

    Как установлено, местный житель с помощью компьютера, цветного принтера и ламинатора, изготавливал поддельные удостоверения полицейских, которые сбывал гражданскому населению. При обыске в его квартире, помимо оргтехники, было изъято более сотни обложек для удостоверений сотрудников МВД.

    Подозреваемый был задержан при проведении специальных оперативных мероприятий после продажи «корочки» оперуполномоченного уголовного розыска.

    Возбуждено уголовное дело, принимаются меры по установлению и изъятию поддельных полицейских удостоверений, которые успел изготовить и реализовать подозреваемый.


    Фото: polisia.kz
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