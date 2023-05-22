Процесс выдачи возмещения затрат экспортерам полностью оцифруют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2022 год возмещено затрат на сумму 8,8 млрд тенге бизнесменам. По сравнению с 2021 годом рост составил 47%. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в рамках Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года 86-VII ЗРК «О промышленной политике», а также в соответствии с Правилами возмещения части затрат (утверждены приказом и.о. министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 1 августа 2022 года 314-НҚ) QazTrade постановлением Правительства определен в качестве Единого оператора по возмещению затрат по экспорту.

«За 2022 годы возмещено затрат на сумму 8,8 млрд тенге. По сравнению с 2021 годом рост составил 47%. Мера поддержки оказана 212 экспортерам, в течение года обработано 486 заявок отечественных предприятий. По сравнению с 2021 годом количество заявителей увеличилось на 31%», - сказал Кайрат Торебаев.

Вице-министр уточнил, что основными получателями возмещения экспортных затрат в прошлом году стали предприятия малого бизнеса, их доля составила около 48%. Это предприятия работающие в сферах производства продуктов питания и оптовой торговли.

«Необходимо отметить, что в результате оказания данной меры поддержки, география экспорта расширилась на три страны – это Кипр, Франция и Япония. Номенклатура товаров, по которым осуществляется возмещение затрат, выросла на 53 позиции. Как вы можете видеть – планы на 2023 год еще более амбициозны. Прием заявок на получение данной меры поддержки уже ведется с 21 апреля, и будет проходить 3 месяца, вплоть до 21 июля», - пояснил Кайрат Торебаев.

Спикер также добавил, что до конца 2023 года планируется одобрить заявки на сумму порядка 10 млрд тенге, что позволит увеличить количество предприятий, воспользовавшихся данной мерой поддержки, до трёхсот.

«В настоящее время оптимизированы процессы выдачи возмещения затрат. Первое - цифровизация формы заявки и систематизация процесса подачи заявки на стороне заявителя, автоматизация расчетов, проверок и контрольных функций. Это самое быстрое решение в части исключения манипуляций как со стороны заявителей, так и со стороны менеджеров оператора. Экспортер полностью управляет своей заявкой, управляет ее структурой, и детально может видеть результаты ее обработки. Второе - это интеграционные работы с самыми важными базами данных для процесса – данные по электронным счетам-фактурам и данные по пересечению товаров таможенной границы. В данном случае вся информация будет абсолютно оцифрована, и функция оператора сведется только к контролю верности работы созданных механизмов. Полная реализация данных инициатив позволит сделать процесс постоянным, прозрачным, лишенным даже признаков проявления коррупции», - резюмировал Кайрат Торебаев.



