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    Процент проголосовавших в Карагандинской области составил 77,39 по предварительным итогам

    5 Июня 2022, 22:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подведены предварительные итоги явки на референдум в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно данным, предоставленным территориальными комиссиями, по состоянию на 22:00 5 июня бюллетени получили 77,39 % от общего количества граждан, включенных в списки.

    Наибольшую активность в выборах проявили жители Шетского района – процент проголосовавших составил 87,1 %. Напомним, в Карагандинской области работали 777 участков. Зарегистрировались 880 тысяч участников референдума. Процесс голосования отслеживали наблюдатели от партий и общественных объединений.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Конституция Общество Референдум
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