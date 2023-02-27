Процедура выдачи шенгенской визы для казахстанцев изменится

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил об изменениях в механизме получения казахстанцами шенгенской визы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно вступившему в силу в 2020 году Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом и его государствами-членами, стороны согласились проводить всеобъемлющий диалог по вопросу проведения переговоров по соглашению об облегчении визового режима для граждан РК и ЕС, а также приняли обязательства содействовать и расширять контакты между людьми. При этом, с 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для посещения нашей страны для граждан всех стран ЕС. В настоящее время МИД продолжает консультации с нашими европейскими партнерами с целью выработки взаимоприемлемых механизмов для упрощения визовых процедур и для наших граждан. Ожидаем конкретных шагов с европейской стороны в ближайшее время», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в Министерстве иностранных дел РК.

Как отметил официальный представитель МИД, в целом, этот год ознаменован 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС, которые динамично развиваются, и стороны работают над дальнейшим укреплением и продвижением нашего партнерства по широкому кругу вопросов.

«Что касается вопроса о том, что якобы Казахстан включен в какой-то список, то мы не получали официального уведомления от европейских сторон. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта Казахстан будет находиться в перечне стран, где гражданам отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы», - сказал А. Смадияров.

По его словам, в Шенгенском соглашении нет ни «черных», ни «красных» списков.

«Речь идет об обычном рабочем процессе. Подобный шаг был запрошен одной из стран Шенгенского соглашения, поскольку согласно правилам Европейского союза, страны Евросоюза и Шенгенской зоны вправе инициировать дополнительные консультации в отношении граждан третьих стран, подающих заявку на получение визы. Подобные консультации могут занимать до 7 дней, при этом стандартный срок общего рассмотрения визовых анкет остается таким же, как и раньше - до 15 дней. На практике мы не ожидаем каких-либо изменений в процедуре рассмотрения виз для наших граждан», - добавил представитель МИД.