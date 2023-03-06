Процедура выдачи лицензий на производство и оборот алкоголя полностью автоматизирована в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Процедура выдачи лицензий на производство и оборот алкоголя полностью автоматизирована. Об этом сообщил руководитель управления администрирования акцизов департамента администрирования Комитета госдоходов Министерства финансов РК Ерлан Далбин на брифинге СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данная услуга (выдача лицензий в сфере производства и оборота алкогольной продукции и производства табачных изделий – прим. ред.) у нас уже автоматизирована, осуществляется посредством веб-портала, через e-gov.kz можно зарегистрироваться. Уже несколько лет, как упразднены многие излишние требования к бизнесу. Получение лицензии уже максимально просто и доступно. Произведено предоставление документов нарочными, полностью отсутствует контакт налогоплательщика со специалистами департамента. То есть, это, с одной стороны, тоже плюс, снижаются коррупционные риски. С другой стороны, это дисциплинирует. При отсутствии каких-то документов система автоматически отказывает», – сказал Ерлан Далбин.

Спикер отметил, что при выдаче лицензий услугодателем является либо Комитет государственных доходов, который выдает лицензию на производство этилового спирта или алкогольной продукции, либо департаменты госдоходов, которые выдают лицензию на осуществление деятельности по оптовой или розничной реализации указанных продуктов.

Ерлан Далбин также сообщил, что список документов, необходимых для получения лицензии в сфере производства и оборота алкогольной продукции и производства табачных изделий размещен на сайте Комитета госдоходов. Сумма сбора уплачивается по месту нахождения налогоплательщика на КБК 105402.

По словам спикера, в настоящее время действуют следующие ставки сборов за лицензии в сфере производства и оборота алкогольной продукции и производства табачных изделий:

- на производство этилового спирта и алкогольной продукции, кроме пива и пивного напитка - 3 000 МР;

- на производство пива или пивного напитка - 2 000 МРП.

Лицензия на оптовую реализацию алкогольных напитков стоит 200 МРП. Стоимость лицензий на розничную реализацию алкогольных напитков варьируется по территориальности: столице и городах республиканского, областного значения - 100 МРП, в городах районного значения, поселках - 70 МРП, в селах - 30 МРП.