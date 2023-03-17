Процедура подсчета голосов займет больше времени – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с тем, что в этом году бюллетеней больше, процедура подсчета голосов займет больше времени. В 8 часов утра 20 марта подсчет голосов должен быть завершен. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Голосование начнется в 7 часов местного времени и закончится в 20 часов местного времени на избирательных участках, если избирательные комиссии не установили иное время голосования. Допустим, часть избирательных участков в связи с тем, что идет сменный характер работы, могли установить (иное время - прим. авт.) и сегодня территориальные избирательные комиссии, говорили, что это не очень большое количество. То есть, граждане могут проголосовать с 6 утра. Практически на всех избирательных участках страны голосование закончится в 20:00 местного времени», - сказал после брифинга Константин Петров.

По его словам, голосование по трем мегаполисам: Астана, Алматы и Шымкент будет проводиться по четырем избирательным бюллетеням, два из них по выборам депутатов Мажилиса Парламента и два по маслихатам. В 17 областях голосование будет проходить по пяти избирательным бюллетеням: два по Мажилису, два по областным маслихатам и один по районному или городскому.

«Голосование завершится в 20 часов, после чего начнется процедура подсчета голосов. Процедура подсчета голосов будет длительнее, чем обычно. Это связано с тем, что бюллетеней гораздо больше, чем обычно. Но законом установлено, что подсчет голосов не может превышать 12 часов, то есть в 8:00 утра на всех избирательных участках страны подсчет голосов должен быть завершен. После этого, избирательные участки будут направлять свои протоколы об итогах в соответствующие территориальные окружные комиссии. Мы постараемся 20 марта озвучить данные, но не обещаем, что это будет утром в 10:00 или 11:00 часов утра», - добавил он.



