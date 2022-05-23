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    Пробный запуск системы оповещения населения через SMS провели в Нур-Султане

    23 Мая 2022, 20:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством по чрезвычайным ситуациям в городе Нур-Султане и Акмолинской области совместно с АО «Казактелеком» на базе оператора сотовой связи «Мобайл Телеком-Сервис» (связь Теле 2) реализуется пилотный проект по развертыванию системы Cell Broadcast, которая позволит оперативно осуществить рассылку текстовых сообщений (в течение 12-20 секунд) на мобильные телефоны граждан. Это альтернативное решение оповещения населения посредством SMS-сообщений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

    Целью проекта является своевременное информирование населения о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (ухудшение погодных условий, закрытие дорог и т.д.).

    Эта система положительно себя зарекомендовала в США, Японии, Израиле, Голландии, Чили и Литве.

    Сегодня в Нур-Султане был пробный запуск системы при котором пришло уведомление «Президентское оповещение» и «Национальное оповещение», так как система зарубежной разработки и названия данных уведомлений являются тестовыми. В дальнейшем названия уведомлений будут заменены на «112».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Безопасность МЧС
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