Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Проблемы удорожания минеральных удобрений обсудили сенаторы в Туркестанской области

    17 Августа 2022 13:46

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК Али Бектаев и Алимжан Куртаев встретились с рабочими, предпринимателями и жителями Сайрамского района, а также ознакомились с ходом проведения сельскохозяйственных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Участники встречи обсудили пути решения проблем аграриев с обеспечением их водопроводной водой, сложности подачи документов через электронный портал «Қолдау КZ» и изменения порядка субсидирования, удорожание минеральных удобрений и их дефицит.

    Вместе с тем, на встрече депутаты рассказали об итогах работы Сената Парламента за прошедшую сессию и также отметили важность выполнения поручений Главы государства, направленных на повышение благосостояния населения и развитие села.

    Подводя итоги, сенаторы отметили, что все поднятые проблемы будут проработаны и направлены в соответствующие государственные органы.


    Фото: senate.parlam.kz
    #Туркестанская область #Сенат #Сельское хозяйство #Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Управление сельского хозяйства СКО не обеспечило равный доступ к удешевленному дизтопливу
    Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
    Социальные объекты открываются в День Конституции в ВКО
    Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров